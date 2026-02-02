Дават по-късно пенсиите за февруари

Изплащат парите на безработни на 16-ти

Изплащането на пенсиите през февруари чрез “Български пощи” ще започне на 9 февруари (понеделник) и ще завърши на 20 февруари (петък), обявиха от Националния осигурителен институт. Според Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж пощенските станции изплащат пенсиите и добавките към тях в периода от 7-о до 20-о число на месеца, за който се отнасят. Когато тези дати са неработни дни, какъвто е случаят с едната от тях през този месец, изплащането става на първия работен ден след това.

Изплащането на пенсиите ще се извърши съобразно изготвен график, който ще бъде обявен във всяка една пощенска станция.

Преводите на сумите за февруарските пенсии по сметките на пенсионерите, които получават парите си по банков път, ще бъдат извършени на 9 февруари 2026 г., обявиха от НОИ.

На 3 февруари, вторник, на всички правоимащи хора изплащат паричните обезщетения за бременност и раждане, за отглеждане на дете до 2-годишна възраст и за осиновяване на дете до 5-годишна възраст за предходния месец януари.

Датата за изплащане на обезщетенията за безработица през настоящия месец е 16 февруари (понеделник), показва графикът за изплащане на суми от Националния осигурителен институт.