"Булгаргаз" иска поскъпване на природния газ със 7,5%, КЕВР против

„Булгаргаз“ е внесъл искане за увеличение на цената на природния газ за февруари с 7,5%, вместо първоначално прогнозираното поскъпване от около 4 на сто. Предложението е мотивирано с ръст на борсовите цени и увеличени заявки от страна на клиентите на дружеството.

Изпълнителният директор на обществения доставчик Веселин Синабов обясни пред БНР, че от подаването на първоначалното заявление досега цените на нидерландската газова борса са се повишили с над 30%. Това е оказало пряко влияние и върху цените на газовия пазар у нас, което от своя страна е довело до увеличаване на заявените количества от клиентите.

„В тази връзка „Булгаргаз“ ще внесе актуализирана информация с предложение за утвърждаване на регулирана цена в размер на 33,50 евро“, посочи Синабов.

Комисията за енергийно и водно регулиране обаче няма да подкрепи подобно искане. Председателят на регулатора Пламен Младеновски заяви, че евентуално повишение би се отразило пряко на битовите потребители и е неприемливо да се допуска такъв сценарий.

„Категорично не подкрепям увеличаване на цената за битовите потребители заради торови заводи и други индустриални клиенти, независимо от движението на борсовите цени."

Окончателното решение за цената на природния газ за февруари Комисията за енергийно и водно регулиране се очаква да вземе утре.