КЗП И КЗК: Не се наблюдава ценови шок в хранителните продукти

Това обясниха по време на изслушване в парламента

Ценови шок в хранителните продукти не се наблюдава, каза председателят на Комисията за защита на потребителите Александър Колячев по време на изслушване в парламента, като уточни, че става въпрос за периода от 8 октомври 2025 г. до настоящия момент. Темата на изслушването е относно нарастването на цените на някои стоки и услуги и необичайно високите сметки за електрическа енергия на някои клиенти. Изслушването е по искане на ПГ "ДПС-Ново начало".

"От началото на периода, в който Законът за въвеждане на еврото е в сила, не наблюдаваме увеличение на основните хранителни стоки, предлагани от големите търговски обекти", посочи той и допълни, че има изключения по отношение на плодовете и зеленчуците.

Колячев отбеляза, че са забелязали увеличение на цената на лекарствени продукти, която, при изискана от КЗП информация, аптеките оправдават с повишаване на доставната цена.

Председателят на КЗП посочи, че имат сигнали за увеличение сметки за ток, като повечето са от Пловдив и региона.

"Тези сигнали, тъй като не сме компетентния орган, ги препращаме на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), добави той.

В сектора на храните по-скоро забранени споразумения не констатираме, каза председателят на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) Росен Карадимов.

"Относно рязкото покачване на цените лекарствата през октомври и ноември, той посочи, че КЗП са направили проверки. Един доставчик е вдигнал цената през ноември между 60% и 80%", отбеляза Карадимов.

В отговор на въпрос от Тошко Йорданов, че едни и същи хранителни стоки в големите търговски вериги у нас са по-високи, отколкото във веригите в Италия, Германия и Франция, председателят на КЗК коментира, че КЗК няма преки правомощия, но има косвени да регулира този процес.