Скок на цените с 800% след промяната на буферните паркинги в София

От 35 лева скачаме на 280 лева на месец

Промяната в режима на два от ключовите буферни паркинги в София – при метростанциите „Джеймс Баучер“ и „Стадион „Васил Левски“, предизвика вълна от недоволство сред редовните им потребители. Паркингите вече няма да функционират по схемата „Паркирай и пътувай“, а преминават към стандартен почасов и абонаментен режим.

Вчера от Столичната община обясниха, че решението е взето заради масови злоупотреби. Заместник-кметът по транспорта Виктор Чаушев заяви, че редица шофьори са купували карти за градски транспорт само формално, за да ползват безплатен паркинг в центъра, без реално да използват метрото.

С промяната се въвеждат и нови абонаментни цени. Месечната такса за паркинга при „Джеймс Баучер“ е намалена от 184 на 140 евро, докато за този при стадион „Васил Левски“ остава без промяна – 184 евро. Въпреки това гражданите са категорични, че мярката на практика оскъпява услугата за коректните потребители.

Екатерина Виткова, която използва услугата от години, изчисли в ефира на „Здравей, България“, че увеличението е осемкратно.

„От 35 лева скачаме на 280 лева на месец. Това е увеличение от 800%. Общината ни отнема услуга, вместо да ни предоставя алтернатива“, заяви тя и постави под съмнение липсата на публичен анализ за реалния мащаб на злоупотребите.

Шофьорите предлагат Столичната община да санкционира само нарушителите – чрез контрол на регистрационните номера и реалното използване на метрото – вместо да налага общо увеличение за всички. По думите им мярката ще обезсмисли буферните паркинги и ще доведе до още по-сериозно натоварване на синята и зелената зона в центъра на София.