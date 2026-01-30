България е на последно място по минимална работна заплата в ЕС, ето кой е първи

Данните на Евростат показват, че най-високата минимална заплата в ЕС е 4,4 пъти по-висока от най-ниската

По данни на Евростат към 1 януари 2026 г. 22 от 27 държави членки на ЕС имат национална минимална работна заплата. Изключение правят Дания, Италия, Австрия, Финландия и Швеция, където заплащането се договаря чрез колективни трудови договори.

В осем държави минималната работна заплата е под 1000 евро месечно, като България остава на последно място с 620 евро. Следват Латвия (780 евро), Румъния (795 евро), Унгария (838 евро), Естония (886 евро), Словакия (915 евро), Чехия (924 евро) и Малта (994 евро).

В други осем страни минималното възнаграждение варира между 1000 и 1500 евро – Гърция (1027 евро), Хърватия (1050 евро), Португалия (1073 евро), Кипър (1088 евро), Полша (1139 евро), Литва (1153 евро), Словения (1278 евро) и Испания (1381 евро).

В шест държави минималната работна заплата надхвърля 1500 евро месечно. Най-високи са нивата в Люксембург (2704 евро), Ирландия (2391 евро), Германия (2343 евро), Нидерландия (2295 евро), Белгия (2112 евро) и Франция (1823 евро).

Данните на Евростат показват, че най-високата минимална заплата в ЕС е 4,4 пъти по-висока от най-ниската, но разликите значително се смекчават, когато се отчетат различията в ценовите равнища между страните.

На този фон данни на КНСБ показват, че минималната работна заплата у нас не е достатъчна за нормална издръжка. Според изчисленията на синдиката за четвъртото тримесечие на 2025 г. необходимият нетен месечен доход за издръжка на един работещ е 1562 лева (799 евро).

За тричленно семейство с двама възрастни и едно дете до 14 години са нужни 2812 лева (1438 евро) месечно, сочат още данните на КНСБ, представени на пресконференция на 29 януари.