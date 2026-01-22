Фалшиво или истинско? Ето как да проверите еврото за секунди

След официалното въвеждане на еврото в България Българската народна банка (БНБ) разпространи важни указания към гражданите как да разпознават истинските евробанкноти. От банката напомнят, че защитните елементи на европейската валута са сред най-надеждните в света, но е важно всеки да знае как да ги проверява бързо и лесно, без специални уреди.

За да се избегнат измами, експертите препоръчват използването на добре познатия метод „Пипни, разгледай и наклони“.

Пипни: Истинската банкнота има характерна структура – тя е твърда и „шумяща“ на пипане. В основните изображения, включително номиналът и надписите, ясно се усеща релеф.

Разгледай: При поглед срещу светлина се виждат водният знак и защитната нишка, вградени в хартията.

Наклони: При промяна на ъгъла холограмната лента сменя изображенията и цветовете си, а числото на номинала в долния ляв ъгъл променя цвета си от смарагдовозелен в тъмносин.

От БНБ са категорични, че при най-малкото съмнение в истинността на банкнота тя не бива да бъде приемана. Ако фалшива банкнота бъде установена по-късно, гражданите трябва незабавно да уведомят органите на реда или да подадат сигнал на телефон 112.

Централната банка напомня още, че опитът за плащане със съзнателно използване на фалшива банкнота е престъпление, а фалшификатите нямат стойност и не подлежат на обезщетение при предаване в банка.

Подробна информация за защитните елементи на евробанкнотите от серията „Европа“ е достъпна на интернет страниците на БНБ и Европейската централна банка.

В заключение от БНБ съветват гражданите да не се доверяват на нелегални „улични обменители“ или съмнителни оферти за изгодни курсове и да използват единствено лицензирани банки и обменни бюра.