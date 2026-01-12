Куриоз: Банкомат пусна бял лист вместо 50 евро

Куриозен случай с банкомат. Устройство в Пловдив пусна бял лист вместо банкноти от 50. Йорданка Калоферова отива до кварталния банкомат, за да изтегли първата си заплата в новата валута – 300 евро. За нейна изненада, между банкнотите от 50 евро устройството пуснало бяла оризова хартия.

„Седя и не вярвам на очите си – пет банкноти от 50 евро и едно листче. Проверих онлайн и сумата беше отчетена като 300 евро“, споделя Йорданка пред БТВ.

След като опитът да се свърже по спешния телефон на банката се оказал безуспешен, тя подала жалба в събота в дежурен банков клон.

Банката обяснява, че инцидентът е рядък и вероятната причина е човешка грешка при зареждането на банкомата – предпазната лента между банкнотите не е била премахната.

Разликата в изтеглената сума вече е възстановена по сметката на клиентката. Тя получи и извинение от банката.

