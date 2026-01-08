Цената на „Гражданска отговорност“ рязко скача от февруари

От февруари в България влиза в сила новата система „Бонус-малус“ за задължителната застраховка „Гражданска отговорност“, при която по-сериозни ще са сумите по полиците за шофьорите, причинили щети при катастрофи. Това съобщават експерти от бранша.

В момента някои застрахователи вече прилагат подобна система, но скоро тя става задължителна за всички. Според прогнозите разликите в цените на полиците между различните водачи могат да достигнат до 50%. Очаква се това да въведе повече справедливост на пазара и постепенно да коригира стойността на „Гражданска отговорност“, така че тя да покрива всички щети без загуби за компаниите.

„В началото на тази година се наблюдават единични случаи на минимално увеличение, което се дължи на промяната на валутата, закръглянето на някои цени и поскъпването на услугите за ремонт на щети“, обясни Николай Логофетов, изпълнителен директор на застрахователен брокер.

След февруари, с въвеждането на системата „Бонус-малус“, увеличението ще бъде по-значително.

„Има три основни промени – гаранционният фонд се фиксира на 6,50 евро, таксата за обезпечителния фонд остава 1% с максимална такса 2 евро, и системата „Бонус-малус“, която ще доведе до значителни разлики в цените между застрахованите“, допълни Логофетов.

Средната цена на „Гражданска отговорност“ за миналата година е между 250 и 270 лева, като след въвеждането на системата се очаква разликата между отделните застрахователи да достигне до 50%.

„В момента цените варират между 10 и 30%, но след промяната ще има повече прозрачност и справедливост на пазара“, коментира Александър Цветков, главен изпълнителен директор на компания за онлайн застраховане.

Застрахователи и брокери очакват и плавно повишение на премиите заради растящите разходи за услуги в сервизите.

„Цената на „Гражданска отговорност“ в България все още е значително по-ниска от средната в ЕС, където премиите са около 500 евро. Въпреки че няма да достигнем тези нива веднага, тенденцията е ясна“, посочи Венцислав Великов, застрахователен брокер.

Комисията за финансов надзор също следи внимателно пазара.

„Ще бъдем достатъчно толерантни към бизнеса, но там, където се нарушава законодателството, ще действаме строго. Даваме предписания и очакваме да бъдат изпълнявани“, заяви председателят на КФН Васил Големански.

Повишение се очаква и за другата основна автомобилна застраховка – каско, заради поскъпването на услугите по ремонт на превозни средства.