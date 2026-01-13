КЗП хвана изкуствено надути цени в училищни столови и лаборатории

Комисията за защита на потребителите (КЗП) разкри редица нарушения в ценообразуването в столовете на училища в София. Това съобщи Владимир Иванов, председател на Координационният център към Механизма за еврото.

"Осъществени бяха проверки на ученическите столове в цялата страна, както в училища, така и в детски градини. Установено е, че от началото на 2026 г. има повишение на цените на ученическите столове в София. Проверени са пет училища, като е установено едно основано увеличение на цените", коментира той.

Иванов посочи, че към настоящия момент търговците са върнали старите цени - тези, от преди Нова година.

След 5 януари 2026 г. са извършени 80 проверки на паркинги, като повишаване на цените е установено при част от търговците. Започнати са проверки и във фирми за куриерски услуги.

Повишаване на цените е регистрирано и в лаборатории, като при три от тях най-вероятно ще се образуват административни преписки.