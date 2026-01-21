Официално: Вдигат бюджетните заплати с 5%

Заплатите на работниците и служителите в бюджетните сфера ще бъдат индексирани с 5%, считано от 1 януари 2026 г.,. Това съобщи министърът на труда и социалната политика в оставка Борислав Гуцанов след заседанието на Министерския съвет.

Увеличението е с 5%, не е с инфлационните индекси, които са 3,5, което е по-благоприятният вариант, заяви Гуцанов.

Ръстът на бюджетните заплати е разписан в т.нар. удължителен закон за бюджета, а преди дни от Министерството на финансите обявиха, че увеличението ще е с процента на годишната инфлация в страната от 5 на сто, който е по благоприятен спрямо хармонизирания индекс на потребителските цени от 3,5.

Най-вероятно увеличението за януари ще бъде изплатено със заплатите за февруари.