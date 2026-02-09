НОИ със съобщение за пенсиите

Още по темата: Дават по-късно пенсиите за февруари 02.02.2026 19:33

Изплащането на пенсиите чрез „Български пощи“ започва от днес, 9 февруари, и ще продължи до 20 февруари (петък), съобщават от пресцентъра на НОИ. Парите ще се раздават по предварително изготвен график, който ще бъде поставен във всяка пощенска станция.

Пенсионерите, които получават сумите си по банков път, също ще получат преводите за февруари още днес.

Съгласно Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж изплащането на пенсиите и добавките към тях в пощенските станции се извършва между 7-о и 20-о число на месеца. Ако някоя от тези дати се пада в неработен ден – както е този месец – изплащането се премества на първия следващ работен ден, уточняват от НОИ.

Обезщетенията за безработица за февруари ще бъдат изплащани на 16 февруари, понеделник.

Актуална информация за всички плащания към осигурени лица и пенсионери се публикува всеки месец на сайта на НОИ в секцията „Календар на плащанията“.

От началото на годината Единният портал за електронни услуги на НОИ функционира като централизирана онлайн платформа за административни и справочни услуги, свързани с обезщетения, помощи, пенсии и гарантирани вземания.