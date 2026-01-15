Наложиха таван на лихвите при студентските кредити

Още по темата: БНБ намалява основната лихва от 1 януари 31.12.2024 18:11

Лихвата по кредитите за студенти и докторанти вече няма да може да надхвърля три процентни пункта, реши Народното събрание с приети на две четения в едно заседание промени в Закона за кредитиране на студенти и докторанти. Законопроектът беше внесен от Габриел Вълков от „БСП – Обединена левица“ и група народни представители.

Промените бяха подкрепени от 176 народни представители, без нито един глас „против“ или „въздържал се“. Парламентарната група на „Величие“ не участва в гласуването. До момента максимално допустимата лихва беше седем процентни пункта, което с новите текстове се намалява повече от двойно.

При представянето на мотивите към законопроекта Габриел Вълков подчерта, че мярката има за цел да улесни достъпа на младите хора до висше образование.