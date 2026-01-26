Седмичната анкета на „Труд news“: Ценовият натиск удря най-силно трапезата на българина

Анкетата на trud.bg, проведена в рамките на седем дни с участието на 1508 читатели, всеки с уникален IP адрес, очертава ясно усещане за посоката, в която се движат цените у нас. Резултатите показват безспорен победител в негативната класация - хранителните стоки, които според 67.11 процента от гласувалите са секторът с най-сериозно поскъпване.

Този резултат не е изненадващ

Именно храната е най-близо до ежедневието на хората и първата, в която инфлацията се усеща реално, а не статистически. Поскъпването на основни продукти като хляб, месо, мляко, зеленчуци и олио вече се възприема като постоянен фон, а не като временен шок. За много домакинства това означава директен удар върху семейния бюджет и принудително пренареждане на приоритетите.

Лекарствата

На второ място, с почти равни резултати, се нареждат лекарствените средства (13.53%) и ресторантите и хотелите (13.40%). Покачването на цените на медикаментите буди особена тревога, защото засяга най-уязвимите групи - възрастните хора и хронично болните. За тях инфлацията не е икономически термин, а въпрос на достъп до лечение. Ръстът в сектора на услугите, включително заведенията и туризма, също е осезаем и често се оправдава с по-високи разходи за труд и енергия, но за потребителите това означава още едно ограничение в иначе свитото потребление.

Битови сметки

Относително най-нисък дял в анкетата заемат битовите сметки - 5.97 процента. Това не означава, че те не са проблем, а по-скоро че към момента храната и здравето изпреварват всички останали разходи като източник на обществено напрежение.

Анкетата ясно показвa, че инфлацията вече не се възприема абстрактно, а през съдържанието на пазарската кошница. За българите поскъпването има конкретно име, вкус и цена – и то все по-често започва от щанда за хляб и основни продукти. Това е ясен сигнал към институциите, че социалната чувствителност към цените е достигнала критична точка и всяко подценяване на проблема ще задълбочи усещането за несигурност и обедняване.

