"4,50 евро за чай": Космически цени в Пампорово, по-скъпо е от Швейцария

Касова бележка от популярния български ски курорт Пампорово предизвика бурни реакции в социалните мрежи, след като стана ясно, че туристи са платили общо 13,50 евро (26,40 лева) за две чаши чай и едно кафе. За това съобщи потребител във фейсбук и публикува снимка от въпросната касова бележка.

"4,50 евро за кафе и 4,50 евро за чай на Студенец в Пампорово! В лева 26,40 за два чая и кафе. Капучиното 6 евро в Пампорово, в Италия е 3 евро. За сравнение 4,50 евро е в Монако пред казиното едно кафе. Божке,божкеее. Пратиха ми касова бележка мои приятели от Испания,които са там", пише Мариела Нейкова.

Според нея цените в Пампорово значително надвишават тези в известни зимни дестинации в Европа.

„Преди дни се върнах от Червиня-Цермат – един от най-популярните ски райони в света с над 300 километра писти – и там цените са по-ниски“, пише жената. В публикацията си тя сравнява, че кафето на пистата в швейцарския Цермат струва около 3,50 швейцарски франка, а в италианската част – Червиня – около 1,50 евро.

След разпространението на касовата бележка бяха публикувани и снимки на менюто от същия обект. Според тях супа се предлага за 8 евро, а обикновена салата от зеле и моркови достига цена от 11 евро. Това допълнително засили общественото недоволство и отвори дискусия за ценовата политика в българските зимни курорти, особено след въвеждането на еврото.