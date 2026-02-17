„Енерго-Про“: Февруарските сметки за ток скачат с 10% спрямо януари

Анализ на потреблението на електроенергия показва, че повишената консумация, отчетена през януари, се запазва и в началото на февруари, съобщиха от Енерго-Про. Тенденцията вече се отразява и в първите издадени фактури за месеца.

По обобщени данни средната стойност на част от февруарските сметки е по-висока с 10,74% спрямо януари. Средното потребление достига 536 кВтч при 482 кВтч месец по-рано, което представлява ръст от 11,08% на месечна база и показва по-интензивно използване на електроенергия в домакинствата.

На годишна база увеличението е още по-осезаемо. Спрямо февруари 2025 г. средната сметка за електроенергия за февруари 2026 г. е по-висока с около 25% — до 72 евро при 57,50 евро година по-рано.

От дружеството посочват, че сезонните фактори, характерни за зимата — ниските температури и по-активното използване на отоплителни уреди — логично водят до по-голямо потребление, което се отразява пряко върху стойността на фактурите. Подчертава се, че представените данни са усреднени и не могат автоматично да бъдат приложени към всяко отделно домакинство, тъй като разходът на електроенергия е индивидуален.

Припомняме ви, че още в началото на февруари, след увеличения брой сигнали за по-високи януарски сметки, от „Енерго-Про“ обясниха ръста с по-високото реално потребление през отчетния период. Тогава средната януарска сметка се оказа с около 40% по-висока от предходната, което съвпада с отчетено увеличение на потреблението с 41%.