Цените на плодове, зеленчуци и основни продукти скочиха нагоре

Повечето от основните хранителни стоки, плодовете и зеленчуците поскъпват на борсите у нас и през тази седмица. Това става ясно от данните на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ), съобщава БТА.

Индексът на тържищните цени (ИТЦ), отразяващ движението на цените на хранителните стоки на едро в България, се повишава с 0,88% до 2,519 пункта спрямо 2,497 пункта седмица по-рано. Базовото равнище на индекса (1,000 пункта) е от 2005 г.

При зеленчуците най-голямо поскъпване има при зелените чушки - с 15,10% до 2,76 евро за килограм, следвани от картофите - с 10,67% нагоре до 0,56 евро за килограм. Тиквичките поскъпват с 8,87% до 2,65 евро за килограм, а червените чушки - със 7,38 % до 2,62 евро за килограм. Доматите поскъпват с 4,21% до 1,98 евро за килограм, краставиците - с 4,92% 2,56 евро за килограм. Цената на морковите също е нагоре - с 2,65% до 0,62 евро за килограм, както и на зрелия лук кромид - с 1,35% до 0,45 евро за килограм. Поевтинява само зелето - с 1,23% по-малко до 0,48 евро за килограм.

При плодовете най-много поскъпват лимоните - с 12,43% до 1,90 евро за килограм. Цената на мандарините се вдига с 0,60% до 1,35 евро за килограм, а на портокалите - с 9,19% до 1,26 евро за килограм. По-скъпи са и ябълките - с 8,13% до 1,17 евро за килограм. Поевтиняват само бананите - с 1,86% до 1,48 евро за килограм.

Кравето сирене поевтинява с 0,23% до 6,20 евро за килограм, а кашкавалът "Витоша" поскъпва с 0,25% до 9,67 евро за килограм. Киселото мляко (3 и над 3 % масленост) поскъпва с 2,10% и се продава по 0,68 евро за кофичка от 400 гр., а прясното мляко - с 0,16% до 1,23 евро за литър. Цената на кравето масло (пакетче от 125 грама) се вдига с 6,53% до 1,73 евро за брой. Замразеното пилешко месо пък поскъпва с 0,39% до 3,58 евро за килограм, а яйцата (размер М) поевтиняват с 1,87% и се търгуват по 0,21 евро за брой на едро.

Цената на ориза е с 1,58% нагоре до 1,67 евро за килограм, а на лещата - с 0,86% до 2,11 евро за килограм. Цената на зрелия фасул се вдига с 0,65% до 2,16 евро за килограм. Брашното тип 500 се търгува със 7,45% по-малко - по 0,77 евро за килограм. Поскъпване през седмицата има при олиото - с 1,18%до 1,71 евро за литър. Ръст има и в цената на захарта - с 1,55% повече до 0,92 евро за килограм.