Газът в Европа поевтинява и днес

Още по темата: Газът в Европа поевтинява с над 12% 02.02.2026 15:57

Цените на мартенските фючърси на природния газ на хъба TTF в Нидерландия в момента са 32,2 евро за мегаватчас. Това сочат данните от международната борса ICE към 13:40 часа българско време. Днешната търговия започна от равнище 31,995 евро за мегаватчас, докато вчера борсата затвори при стойности от 33,945 евро за мегаватчас. Цената на природния газ върви надолу през тази седмица, след като през предходната достигна 39 евро за мегаватчас.

В България цената на природния газ на платформата на "Газов хъб Балкан" в сегмента "ден напред" с ден за доставка за днес, 3 февруари, е 38,91евро за мегаватчас. В сегмента "в рамките на деня" борсата вчера е затворила при 39,62 евро за мегаватчас. Референтната цена в този сегмент за днес е 38,91 евро за мегаватчас.