САЩ създават стратегически резерв от критични минерали за 12 млрд. долара

Администрацията на президента Доналд Тръмп подготвя създаването на стратегически резерв от критични минерали с начален ресурс от 12 милиарда долара. Целта е да се защитят производителите от сътресения във веригите на доставки, докато САЩ работят за намаляване на зависимостта си от китайските редкоземни елементи и други метали, съобщава Bloomberg.

Инициативата, наречена Project Vault, ще съчетае 1,67 милиарда долара частен капитал с 10 милиарда долара заем от Експортно-импортната банка на САЩ. Средствата ще се използват за закупуване и съхранение на суровини за автомобилни производители, технологични компании и други индустриални потребители.

Подробности за инициативата, която ще бъде първият подобен запас, предназначен за нуждите на частния сектор в САЩ, бяха представени от високопоставени представители на администрацията, пожелали анонимност, тъй като планът все още не е официално обявен.

Начинанието наподобява националния стратегически петролен резерв на страната. Вместо суров петрол обаче фокусът ще бъде върху минерали като галий и кобалт, използвани в продукти като смартфони, батерии и реактивни двигатели. Очаква се запасът да включва както редкоземни елементи, така и други критични и стратегически важни материали, чиито цени са податливи на резки колебания.

Досега в проекта участват над дузина компании, сред които General Motors, Stellantis, Boeing, Corning, GE Vernova и Google, част от Alphabet. Три търговски къщи за суровини - Hartree Partners, Traxys North America и Mercuria Energy Group - ще отговарят за покупките на материалите за попълване на запаса.

САЩ вече поддържат национален запас от критични полезни изкопаеми за нуждите на отбранителната индустрия, но не разполагат с такъв за граждански цели.