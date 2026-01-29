КЕВР определи компенсациите за декември заради скъпия ток за домакинствата

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) определи компенсациите за декември 2025 г., които ще покрият част от разходите на битовите клиенти за електрическа енергия, закупена от крайните снабдители, съобщи енергийният регулатор.

Компенсациите са част от механизма за подкрепа на домакинствата, въведен с промени в Закона за енергетиката, с които се цели смекчаване на колебанията в цените на тока на борсовия пазар.

От 1 юли 2025 г. пазарът на електроенергия на едро е либерализиран. Цената за домакинствата обаче остава фиксирана за едногодишен период и се определя от регулатора. В същото време дружествата доставчици са задължени да купуват електрическа енергия от борсата на пазарни цени, а да я продават на битовите клиенти на фиксирана цена.

Според КЕВР, през декември цената на закупената от дружествата електроенергия от пазара е надвишавала определената базова цена от 71,60 евро/MWh (140,03 лв./MWh), без ДДС. В този случай всеки от крайните доставчици получава определена от КЕВР компенсация от Фонд „Сигурност на електроенергийната система“, която вече е отчетена в издадените фактури на потребителите.

Определените компенсации за периода 1-31 декември 2025 г. са както следва: 25,12 евро/MWh без ДДС - за битовите крайни клиенти на „Електрохолд Продажби“ ЕАД; 25,48 евро/MWh без ДДС - за битовите крайни клиенти на „ЕВН България Електроснабдяване“ ЕАД; 25,46 евро/MWh без ДД - за битовите крайни клиенти на „ЕНЕРГО-ПРО Продажби“ АД; 47,03 евро/MWh без ДДС - за битовите крайни клиенти на „ЕСП Златни Пясъци“ ООД .