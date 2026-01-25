40% от безработните са с основно и по-ниско образование

Повечето нямат квалификация

Над 40% от безработните в страната са с основно и по-ниско образование. Същевременно над половината от безработните са без професионална квалификация и специалност, показват данни на Агенцията по заетостта. Хората без работа и без квалификация са над 80 хил., като те са най-много в област Сливен - над 70% от всички безработни, а най-малко са в София-град - 25 на сто.

Равнището на безработица е по-ниско от общото за страната от малко над 5% в девет области - София (столица), Варна, Перник, София, Стара Загора, Габрово, Пловдив, Велико Търново и Ямбол. В останалите 19 области безработицата е над средното ниво, като най-голяма е във Видин.

Продължително безработните с регистрация в бюрата по труда повече от една година са над 30 хил. човека, което означава, че всеки пети безработен попада в тази група. Анализът на продължителната безработица по области показва, че делът є се движи в широк диапазон - от 2,4% от всички регистрирани безработни в София-град до 39,4% във Видин.

От общия брой на безработните 40% са хора над 50-годишна възраст. Регистрираните безработни младежи до 29 г. са 18 хил., като за година броят им нараства с почти 6%. Увеличават се и безработните с увреждания, като те вече са над 10 хил. човека.