Чуждите инвестиции нараснаха с 300 млн. евро

Руснаци продават имотите си

Вложиха близо 3 млрд. евро за 11 месеца

Преките чужди инвестиции в страната за периода януари-ноември 2025 г. възлизат на 2,984 млрд. евро (2,6% от брутния вътрешен продукт), като нарастват с 304,4 млн. евро (+11,4%) спрямо същия период на предходната година. Само през ноември 2025 г. чуждите вложения са в размер на 410,5 млн. евро, при 249,4 млн. евро година по-рано.

Привлеченият дялов капитал (вноски на чуждестранни компании в капитала на български дружества, както и плащания по сделки с имоти в страната) е положителен и възлиза на 118,9 млн. евро за периода януари-ноември. На годишна база той нараства с 89,9 млн. евро. Нетният поток от инвестиции на чуждестранни граждани и фирми в недвижими имоти е отрицателен в размер на 18,6 млн. евро (в т. ч. отрицателен поток от 19,9 млн. евро за Русия), при отрицателен нетен поток от 11,6 млн. евро за януари-ноември 2024 г. Това означава, че руснаците продават имотите си в страната ни на българи.

Реинвестираната печалба от чуждестранни инвеститори в български дружества за периода от януари до ноември възлиза на 3,4 млрд. евро, при 2,464 млрд. евро за същия период на предходната година. Промяната в нетните задължения между дружествата с чуждестранно участие и преките чужди инвеститори по финансови, облигационни и търговски кредити е отрицателна и възлиза на 535,8 млн. евро, при положителна стойност от 187 млн. евро година по-рано. Оказва се, че през миналата година българските компании са връщали заемите си, получени от чуждестранни инвеститори.

Нетните преки инвестиции на български компании в чужбина за периода януари-ноември 2025 г. възлиза на 415 млн. евро, при 710,8 млн. евро за за същия период на предходната година.