Най-голямата строителна компания в Русия поиска държавна помощ

Иска 50 милиарда рубли заем при преференциални условия

Големият руски предприемач в сферата на жилищното строителство, групата „Самолет“, се обърна към правителството за спешна държавна подкрепа. Акционерите на компанията са готови да предоставят на държавата голям, блокиращ пакет акции, с правото на обратно изкупуване на нова цена. Това се посочва в писмо от главния изпълнителен директор на „Самолет“ Анна Акиншина до премиера Михаил Мишустин, съобщи РБК.

Правителствената служба потвърди, че писмото е получено. В него компанията заявява, че ръководството и акционерите, „осъзнавайки отговорността си пред акционерите, държавата и инвеститорите“, прилагат редица антикризисни мерки.

Въпреки това, предвид корекциите в програмите за преференциално ипотечно кредитиране, те настояват за подкрепа. По-конкретно, за предоставяне на преференциален заем или разработването на стабилизационен финансов инструмент в размер на 50 милиарда рубли за срок до три години, за да се избегне "неизпълнение на строителните ангажименти".

В допълнение към прехвърлянето на акции, акционерите да готови да предоставят допълнително външно финансиране в размер до 10 милиарда рубли.

Финансовото състояние на „Самолет“ се влоши на фона на рязкото повишаване на основния лихвен процент от страна на Централната банка на Русия след избухването на войната с Украйна и ограничаването на преференциалните ипотечни програми за покупка на жилище. Миналата година продажбите на компанията спаднаха с 6% до 1,2 милиона квадратни метра, а в парично изражение - с 4% до 272 милиарда рубли.

Компанията се опитва да реши проблемите си, като продава поземления си фонд, най-големият в Русия.

Проблемите на „Самолет“ се развиват на фона на системна криза в индустрията. Миналата година вицепремиерът Марат Хуснулин, който отговаря за строителството, заяви, че една от всеки пет строителни компании в Русия е изложена на риск от фалит