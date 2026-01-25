Вдигнаха цените на чушките с над 33%  за седмица

Тиквичките и лукът поскъпват

Рекордно вдигнаха цените на чушките през изминалата седмица, показват данни на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата за цените на едро. Червените чушки поскъпнаха с 33 на сто и на едро ги продават средно по 2,04 евро за кг. Цените на зелените чушки са вдигнати с 46 на сто само за седмица и на борси и тържища ги продават средно по 1,82 евро за кг.

Някои от останалите основни плодове и зеленчуци също значително поскъпнаха. Цените на тиквичките са вдигнати с близо 20 на сто за седмица до 1,85 евро за кг на едро. Картофите са поскъпнали с 5,7% до средна цена на едро от 0,52 евро за кг. Поскъпването на зрелия кромид лук е с над 4% средно до 0,50 евро за кг на едро.

През изминалата седмица са вдигнали цените и на доматите и краставиците средно до 1,90 евро и 2,24 евро за кг на едро. Седмица по-рано само краставиците на едро струваха над 2 евро за кг. Сега и цените на червените чушки е над 2 евро за кг. През изминалата седмица са свалили цените на банани, лимони и портокали.

Най-голямо е поевтиняването на портокалите - с над 7%, следно до 1,15 евро за кг на едро. Извън основните плодове и зеленчуци, най-много през изминалата седмица е поскъпнало маслото - с близо 10 на сто, средно до 1,67 евро за пакетче от 125 г., продавано на едро.