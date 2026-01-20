НАП глоби 48 търговци за нарушения с еврото

Сменяме до 5000 евро в банка с лична карта

Над 58% от левовете са изтеглени

Глоби в общ размер на 125 549 евро са наложени от Националната агенция за приходи на търговци, които не спазват Закона за въвеждане на еврото - вдигнали са цени без основание или неправилно са изписвали цените на етикетите или на касовите бележки.

Само за периода от 5 до 18 януари от НАП са извършили проверки на 626 хранителни магазина, 561 фризьорски салона, 5 хотела, 159 паркинга и 226 фитнес зали, като са установени 25 нарушения по Закона за въвеждане на еврото. Заедно с проверките от преди Нова година, са наложени 48 наказателни постановления общо за 125 549 евро. Данните бяха обявени на редовния брифинг в Министерски съвет за хода на въвеждане на еврото в страната.

Относно сигнал за вдигане на цените с 291% от козметичен салон в Бургас изпълнителният директор на НАП Христо Марков посочи, че това е единичен случай.

Комисията за защита на потребителите е извършила 164 проверки по Закона за въвеждане на еврото от 12 до 18 януари, като са образувани 34 административнонаказателни преписки и са издадени 5 наказателни постановления.

Над 58% от левовата парична маса вече е изтеглена от обращение, съобщи Владимир Иванов, председател на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата и на Координационния център към Механизма за еврото. Седмица по-рано делът на изтеглените левове беше 48%.

Проблемите при обмяна на левове за евро, наблюдавани през първата седмица след влизането ни в еврозоната, постепенно изчезват, посочи Иванов. По думите му през последната седмица няма сигнали за затруднения при обмена на валута в търговските банки. Обмяната за граждани на левове в размер до 5000 евро се извършва само срещу лична карта.

Иванов призова търговците да се снабдят с необходимите количества евробанкноти и евромонети и да не чакат до последния момент. Периодът на двойно обращение приключва на 31 януари, след което разплащанията ще бъдат само в евро. Всички левови банкноти и монети могат да бъдат обменяни по официалния курс от 1,95583 лв. за евро без такси и ограничения до 30 юни 2026 г. в търговските банки, а в БНБ - безсрочно.