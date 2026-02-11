Срив в търсенето на хора в редица сектори

37% от свободните места са в София

Нарастват обявите за работа в производството

Спрямо предходния месец пазарът на труда се възстановява, но на годишна база има спад на обявите за работа.

Обявите за работа през януари намаляват с 5% спрямо същия месец на миналата година, показват данни на компания за оферти за работа. В някои от секторите на икономиката има срив в търсенето на кадри.

Най-много намаляват обявите за работа в сектора “Логистика и транспорт”, където свободните места са с 29% по-малко на годишна база. В сектора “Маркетинг и реклама” предложенията за работа са намалели с 26%, в “Изкуство” обявите намаляват с 19%, а в “Хотелиерство и ресторантьорство” търсят с 18% по-малко хора. Спад на обявите за работа има и в здравеопазването, информационните технологии, търговията, счетоводството и финансите. Съществен ръст в обявите за работа има в производството, където търсят с 18% повече хора.

Спрямо предходния месец декември пазарът на труда се възстановява, като през януари предложенията за работа нарастват с 72%. Най-много е нараснал броят на обявите в търговията (+23%) и производството (+20%).

Най-много обяви за работа има в София - 37% от всички предложения. На следващите места по дял на обявите са Пловдив (8%), Варна (6%), Бургас (3%), Русе (2%) и Стара Загора (2%).