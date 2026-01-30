Печалбата на Bosch се е сринала с 45% през 2025 година

Оперативната печалба на германския доставчик на автомобилни части „Бош“ (Bosch) е намаляла с цели 45 процента през миналата година, съобщи компанията, цитирана от ДПА.

Предварителните данни показват, че печалбата преди лихви и данъци (EBIT) е спаднала до 1,7 млрд. евро (2,02 млрд. долара) през 2025 година - най-ниското си ниво от години.

Основната причина за този резултат е, че през 2025 г. „Бош“ е похарчила милиарди евро за съкращаване на хиляди работни места, въпреки, че приходите са се увеличили леко спрямо 2024 г., достигайки 91 млрд. евро.

„Икономическата реалност се отразява и в нашите резултати. 2025-а беше трудна година, а на моменти и болезнена година за „Бош“, призна главният изпълнителен директор Щефан Хартунг.

„Бош“, най-големият автомобилен доставчик в света, от няколко години се сблъсква с предизвикателствата на геополитическата несигурност и засилената конкуренция, които през 2025 г. бяха допълнително изострени от ефекта на американските мита. Автомобилната индустрия, която компанията снабдява с компоненти, също се бори с редица затруднения, като през октомври се сблъска с криза, свързана с недостига на чипове на „Некспериа“ (Nexperia).

По думите на Хартунг, конкуренцията от страна на китайски доставчици се е засилила значително, което означава, че в много области германският производител вече не е конкурентоспособен и трябва да намали разходите си.

„Работим усилено върху разходите за материали и доставки, използваме още по-интензивно изкуствен интелект за повишаване на производителността и преценяваме всяка инвестиция още по-внимателно“, каза Хартунг.

За да се гарантира дългосрочната конкурентоспособност, компанията трябва да бъде значително оптимизирана, което ще изисква и допълнителни съкращения на персонал. През септември групата обяви, че ще съкрати още около 13 000 работни места в допълнение към вече текущите програми за свиване на персонала.

Около 2,7 млрд. евро са били заделени през 2025 г. за обезщетения при съкращения и други разходи, свързани с намаляването на персонала. В края на 2025 г. „Бош“ е имала около 412 400 служители по света – с приблизително 5400 по-малко в сравнение с година по-рано.

Германия, където работят почти 30 процента от служителите на „Бош“, беше засегната непропорционално силно, като там са били съкратени 6500 работни места.

От години „Бош“ инвестира милиарди в нови технологии в сектори като електромобилност, софтуер за автономно шофиране, водород, термопомпи и полупроводници. Засега обаче тази стратегия не е дала очакваните резултати.

Междувременно, подразделението за потребителски стоки на „Бош“, което продава хладилници, фурни, перални машини и градински инструменти, беше засегнато от предпазливите разходи на домакинствата през 2025 г., както и от нарастващата конкуренция от по-евтини алтернативи от Азия.

Групата не очаква ситуацията да се подобри през настоящата финансова година.