Полицаи и чиновници сами да си плащат осигуровките

Препоръки на Фискалния съвет

Държавните служители и полицаите да плащат личните си осигурителни вноски, както всички останали работещи хора, препоръчват от Фискалния съвет. Необходимо е да бъде направен и анализ за намаляване на общинската администрация чрез сливане на общини и оптимизация на броя на полицаите, който расте при намаляващо население. Това са част от препоръките на Фискалния съвет към служебното правителство по отношение на фискалната политика.

От Фискалния съвет предлагат служебното правителство да започне предварителна подготовка, като направи анализ за административна реформа за намаляване на разходите за администрация. В препоръките на Фискалния съвет е посочено, че сегашната политика по заплащане на персонала в обществения сектор трябва да се преосмисли по няколко причини:

1) Тежестта на разходите за персонал стана твърде голяма (близо 11% от брутния вътрешен продукт);

2) Изпреварващият ръст на доходите спрямо инфлацията стимулира потреблението и генерира още инфлация;

3) Ръстът на заплатите в държавната сфера принуждава работодателите в частния сектор също да увеличават заплатите;

4) Приоритетното увеличаване на заплатите в определени сектори създава усещане за несправедливост и води до протести за по-високи заплати и в другите сектори;

5) Намаляването на населението изисква оптимизация на служителите в целия бюджетен сектор;

6) Режимът по отношение на разпределението на осигурителната тежест между работодател и служител трябва да е еднакъв за всички работещи.

Фискалният съвет счита, че състоянието на отделните сектори изисква значителен набор от реформи, включително такива изискващи промяна в модела на функциониране. Добър знак би било Министерският съвет да започне предварителен анализ (преглед на публичните разходи) в няколко приоритетни области - административна реформа на бюджетно заетите (численост, структура и функционалност на секторите и отделните административни единици), пенсионна реформа, здравеопазване и образование.

Атанас Кацарчев, главен икономист на КТ „Подкрепа“:

Рискът - за осигурения, печалбата - за фондовете

Взимат прекалено много такси

Въвеждането на мултифондове с промени в Кодекса за социално осигуряване няма да реши проблема с ниските пенсии, смята главният икономист на КТ “Подкрепа” Атанас Кацарчев. Той обясни, че с промените отпада определянето от Комисията за финансов надзор на минимална доходност от управление на парите на осигурените в частните универсални пенсионни фондове. “Каква е гаранцията за мен? Какъв е моят мотив да внасям в частен пенсионен фонд? В този случай би било по-разумно да се влагат парите в държавното обществено осигуряване или, ако съм сив и черен сектор, ще си купувам имоти и ще разчитам на наеми, няма да разчитам на пенсионни фондове”, каза Атанас Кацарчев пред БНР.

Според него частните пенсионни фондове трябва да направят така че хората да имат интерес да инвестират в тях. А удържането на вноски става през закон, чрез задължителност, която не гарантира на хората “поне някаква минимална пенсия” и осъвременяването є във времето. С промените в Кодекса за социално осигуряване (КСО) премахват техническия лихвен процент, гарантиращ актуализиране на вторите пенсии след отпускането им.

Целият риск се прехвърля върху осигурения, а фондът прибира печалбата си и това е червена линия, смята Атанас Кацарчев. Какво става при инфлация над 10%, а доходността е под този процент, какво става при резки промени на пазара, пита той. Според Кацарчев трябва да бъде показано какво се случва с парите на хората при криза, защото става дума за задължително и дългосрочно осигуряване, но това не се прави. Синдикалистът цитира прогнозни данни, според които в консервативен фонд с около 2% брутна годишна доходност след 40-годишен трудов стаж човек ще има в личната си партида само 18 работни заплати.

Голяма част от парите на осигурените изчезват, защото има прекалено много такси и удръжки, заяви Кацарчев. КТ “Подкрепа” е против таксата върху всяка осигурителна вноска, която прибира пенсионното дружество. “След това има такса върху нетните активи и такса върху доходност. Тоест, ако те са изкарали нещо от тези нетни активи, се слага още една такса. При това положение се гарантират печалбите на пенсионните дружества, но не се защитават в максимална степен правата на осигурените”, заяви Атанас Кацарчев.