Парите на депутатите започват от 8730 лева

Премие­рът с 13 531 лв.

Някои в парламента взимат над 17 хил. лв.

Стартовата заплата на депутатите става 8730 лв. (4464 евро). Народните представители взимат по три средни възнаграждения в обществения сектор за последния месец от всяко тримесечие. Към тази основна заплата депутатите получават и допълнителни суми за участие в комисии, за стаж и за сътрудници. В рамките на година стартовата заплата на народните представители е нараснала с над 850 лв.

Ако участват само в една парламентарна комисия, заплатата на депутатите надминава 10 хил. лв.(5133 евро). Народните представители имат право и на допълнителни суми, с които да плащат на сътрудници. Ако добавим и тях, месечното им възнаграждение надминава 15 800 лв. (над 8100 евро). Ако участват в две комисии, заедно с парите за сътрудници, депутатите получават по над 17 хил. лв. на месец, което прави 8778 евро.

Основната заплата на председателите на парламентарни комисии и на парламентарни групи става 11 785 лв. (над 6000 евро). Заплатата на председателя на парламента става 13 531 лв. (6919 евро). Същото е възнаграждението и на премиера. Основната заплата на министрите става 11 349 лв. (над 5800 евро), а на президента - 17 460 лв. (над 8900 евро).