Норвежците предупредени, че жилищата им могат да бъдат иззети от държавата в случай на война

Норвегия, член на НАТО, има 198 км сухопътна граница с Русия и наблюдава далечния север от името на Алианса

Хиляди собственици на жилища в Норвегия ще получат официални писма от военните, които ги информират, че имотите и активите им могат да бъдат отнети в полза на държавата във военна ситуация. Мярката е част от годишната програма за военно обучение, на фона на най-напрегнатата ситуация със сигурността, през която Норвегия преминава от края на Втората световна война.

Няколко хиляди собственици на сгради и други недвижими имоти, кораби и оборудване в Норвегия ще получат в понеделник писма от армията с информация за възможността за реквизиране на активите им по време на война, съобщава AFP, цитирана от Agerpres и Digi24.

Изявление на армията обяснява хода с необходимостта от достъп, в случай на война, до "ресурси, необходими за отбраната на страната". За 2026 г. са издадени около 13 500 "подготвителни" заповеди за реквизиция, валидни за една година; около две трети от тях подновяват тези от предишни години.

Те нямат последствия в мирно време, а са само начин за информиране на собствениците за евентуалното използване на собствеността им от въоръжените сили в случай на конфликт. Началникът на Логистичната организация на въоръжените сили (FLO), генерал-майор Андерс Йернберг, заяви, че "значението на готовността за кризи и война се е увеличило рязко през последните години". "Норвегия е в най-тежката ситуация със сигурността след Втората световна война. Нашето общество трябва да е готово да се справя с кризи в сигурността, а в най-лошия случай - с война. Започнахме масово укрепване на военната и гражданската готовност", посочи той.

В този контекст писмата до собствениците "засилват готовността и намаляват несигурността относно разпределението на ресурсите в случай на криза или война", обясни генерал-майор Андерс Йернберг.

Норвегия, член на НАТО, има 198 км сухопътна граница с Русия и наблюдава далечния север на планетата от името на Алианса.