"Нито един цивилен в окупация": Норвегия готви план за евакуация на населението в случай на руска инвазия

Норвежките власти разработват план за евакуация на цивилни, който да бъде приложен в случай на руска атака. В работата участват Гражданска защита, въоръжените сили и полицията. В момента се оценяват потенциално уязвимите зони - главно райони, географски близки до Русия, както и военни съоръжения, съобщава VG.

В северния окръг Финмарк вече са проведени срещи за планиране на военна евакуация.

При разработването на тези планове властите се позовават на поуките, извлечени от руската инвазия в Украйна. Това включва отчитане на високата вероятност агресорът да удари електропреносната мрежа, пише изданието.

„Като се има предвид, че Русия атакува и цивилни обекти в Украйна, смятаме, че е необходимо да се направи по-широка оценка на това кои цели в Норвегия биха могли да бъдат цел“, заяви Елизабет Орсетер, ръководител на Норвежката агенция за гражданска защита (DSB).

Освен това, властите посочват пренебрежението към международното хуманитарно право от страна на Русия в окупираните райони. „Жестокостта, която Русия проявява към цивилното население в окупираните територии, е изключително тежка. Не можем да позволим дори един норвежец да се окаже от другата страна на окупационната линия“, каза Торалф Хеймдал, кмет на община Барду, в крайния север.

В Сьор-Варангер, на границата с Русия, също искат актуализирани планове за евакуация. Според кметът Магнус Меланд, „нуждата от мерки за готовност е огромна“ и цяла Норвегия трябва да помисли за това, тъй като „ситуацията със сигурността в света се промени драстично“.