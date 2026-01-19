Показаха първи кадри от зрелищния обир в Лувъра (ВИДЕО)

Френската телевизия излъчи за първи път кадри от зрелищния обир в музея Лувър, на които се вижда как дръзки крадци на бижута разбиват витрини в една от най-охраняваните галерии в света.

Newly released video of the Louvre heist back in October, reveals new details on the on the over $100 million heist.



Записите от охранителните камери бяха показани от частната телевизия TF1 и обществените канали на „Франс Телевизион“, три месеца след изключително неловкия пробив в сигурността през октомври. На кадрите се виждат двама извършители – единият с черна балаклава и жълта жилетка, другият облечен изцяло в черно с каска за мотоциклет – които проникват в Галерия „Аполон“.

След като преминават през първия подсилен прозорец с мощни ъглошлайфове, мъжете започват да разрязват витрините, докато няколко служители на музея наблюдават случващото се, без да се намесват. Ръководството на Лувъра подчерта, че персоналът не е обучаван да се изправя срещу крадци и има указания да поставя на първо място евакуацията на посетителите.

[DOCUMENT FRANCETV] #ComplémentDenquete révèle les images exclusives de vidéosurveillance du Louvre et les quatre petites minutes qu’il a fallu aux braqueurs pour réaliser le « casse du siècle »



По време на приблизително четирите минути, в които извършителите се намират в галерията, на кадрите се вижда как един от служителите държи ограничителен стълб, използван за насочване на посетителите, съобщава „Франс Телевизион“.

Записите са ключов елемент от разследването на обира от 19 октомври. Подробности за видеото вече бяха описани и във френски издания, сред които „Льо Паризиен“.