Румен Радев изказа съболезнования след тежката влакова катастрофа в Испания

Автор: Труд онлайн
Европа

Президентът Румен Радев изрази своите съболезнования към крал Фелипе VI и семействата на загиналите във влаковата катастрофа в Испания.

"Моите най-дълбоки съболезнования към крал Фелипе VI и семействата на загиналите в трагичната железопътна катастрофа в Южна Испания. Изразяваме солидарност с испанския народ в този труден момент. Пожелавам бързо възстановяване на пострадалите“, пише държавният глава в платформата Х.

Катастрофата е най-големият железопътен инцидент в Испания за последното десетилетие.

Загиналите към момента са 39, но издирването на хора продължава, като се очаква да бъдат установени още тела.

 

