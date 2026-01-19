Румен Радев изказа съболезнования след тежката влакова катастрофа в Испания

Президентът Румен Радев изрази своите съболезнования към крал Фелипе VI и семействата на загиналите във влаковата катастрофа в Испания.

"Моите най-дълбоки съболезнования към крал Фелипе VI и семействата на загиналите в трагичната железопътна катастрофа в Южна Испания. Изразяваме солидарност с испанския народ в този труден момент. Пожелавам бързо възстановяване на пострадалите“, пише държавният глава в платформата Х.

My deepest condolences to King Felipe VI and to the families of the victims of the tragic railway accident in Southern Spain. We stand in solidarity with the Spanish people at this difficult moment. I wish a speedy recovery to those injured. @CasaReal — President.bg (@PresidentOfBg) January 19, 2026

Катастрофата е най-големият железопътен инцидент в Испания за последното десетилетие.

Загиналите към момента са 39, но издирването на хора продължава, като се очаква да бъдат установени още тела.