Дерайлиралият влак в Испания е бил проверен преди четири дни

Последната проверка на дерайлиралия в Испания влак „Ирьо“ е извършена преди четири дни, съобщава EFE, позовавайки се на компанията. Влакът е произведен през 2022 г.
Вечерта на 18 януари в автономната област Андалусия е станала катастрофа с влака Iryo, пътуващ от Малага за Мадрид. В него са били на борда 317 пътници. Дерайлиралият влак се е сблъскал с друг влак, пътуващ от столицата за Уелва, също в Андалусия. Влакът е превозвал приблизително 100 пътници.
Според информационната агенция EFE, най-малко 39 души са загинали в резултат на инцидента.
Tragedy in southern Spain🇪🇸: a high-speed train derailed, crossed tracks, and hit another train head-on.— Sumit (@SumitHansd) January 19, 2026
