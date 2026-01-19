Дерайлиралият влак в Испания е бил проверен преди четири дни

Кадър: Х (Twitter)

Влакът е произведен през 2022 г.

Последната проверка на дерайлиралия в Испания влак „Ирьо“ е извършена преди четири дни, съобщава EFE, позовавайки се на компанията. Влакът е произведен през 2022 г.

Вечерта на 18 януари в автономната област Андалусия е станала катастрофа с влака Iryo, пътуващ от Малага за Мадрид. В него са били на борда 317 пътници. Дерайлиралият влак се е сблъскал с друг влак, пътуващ от столицата за Уелва, също в Андалусия. Влакът е превозвал приблизително 100 пътници.

Според информационната агенция EFE, най-малко 39 души са загинали в резултат на инцидента.

