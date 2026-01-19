Мицкоски: Имаме проблеми с България, но първо ще си свършим домашното с реформите

Още по темата: МВнР на РС Македония: Очакваме от България европейско поведение и признание на македонския език 05.01.2026 15:42

От ЕС зависи дали да продължи двустранното сътрудничество в процеса

Премиерът на РС Македония Христиан Мицкоски, отговаряйки на журналистически въпроси относно европейската перспектива на страната, подчерта, че целта е първо да се свърши домашното, свързано с Програмата за реформи, а след това от ЕС зависи дали да продължи двустранното сътрудничество в процеса.

„Пътят на Македония към европейска интеграция е неизбежно свързан с волята на 27 държави членки, една от които е България. Знаете, че имаме проблем с тях, но ние се стремим да си свършим домашното, да се подготвим, да завършим всички онези отворени въпроси, свързани с Програмата за реформи, да приключим всички онези реформи, които сме предвидили”, каза Мицкоски, цитиран от „Курир”.

Той добави, че „след като направим всичко това, ще оставим на 27-те държави членки да решат дали ще двустранно осъществят този процес или той ще се основава на критерии, които всички страни, присъединили се към този съюз, тоест към ЕС, са имали”.