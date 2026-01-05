МВнР на РС Македония: Очакваме от България европейско поведение и признание на македонския език

Още по темата: Християн Мицкоски с нови нападки срещу България 04.01.2026 17:40

Оставаме твърдо ангажирани с равенството

Тревожно е, че вместо да бъде приветстван като конструктивна стъпка напред, Проектът на план за действие за защита и насърчаване на правата на членовете на общностите е обект на абстрактни и необосновани коментари от страна на България, което не допринася за изграждането на доверие и добросъвестност между двете страни. Това се казва в позиция на МВнР на РС Македония, съобщават македонските медии. Министерството подчертава, че „вместо необосновани коментари, очакваме европейско поведение от нашия съсед, включително по отношение на пълното уважение и признаване на македонския език“.

„Република Македония остава ангажирана с европейските правила и подхода към разширяването, основан на заслугите. Проектът на план за действие за защита и насърчаване на правата на членовете на общностите е изготвен на македонски и английски език от местни и международни експерти, в тясно сътрудничество със Съвета на Европа и Европейската комисия. Документът съдържа ясно определени мерки, срокове и компетентни институции и е изцяло съобразен с най-високите европейски стандарти”, се казва в изявлението на македонското Министерство на външните работи и малцинствата след реакцията на българското Министерство на външните работи на вчерашното изявление на македонския премиер Християн Мицкоски, че „България е обезпокоена от македонския език в Плана за действие за малцинствата“.

Процесът на подготовка на проекта за план за действие, както е посочено от Министерството на националното образование и наука, се е състоял на няколко фази, започвайки през 2023 г., като окончателното разработване е ускорено през последните шест месеца на 2025 г., като през целия процес активно са участвали и редовно са се консултирали местни и международни експерти в областта на международното право, правата на човека и правата на малцинствата, а Съветът на Европа и Европейската комисия са подчертали, че документът обхваща всички съответни европейски и международни стандарти.

Подчертаваме, че Република Македония е призната за положителен пример на европейско ниво в прилагането на правата на общността и ще продължи да го прави и в бъдеще. Оставаме твърдо ангажирани с равенството, приобщаването и ефективното прилагане на политики в интерес на всички наши граждани, се казва още в изявлението на Министерството на външните работи и търговията.

Изявлението идва след реакцията на българското външно министерство на вчерашното изявление на македонския премиер Христиан Мицкоски, че София е обезпокоена от македонския език в Плана за действие за малцинствата.