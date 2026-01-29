ЕК представи 5-годишна стратегия за миграцията

През лятото в ЕС ще започне проверка на всички нелегални влизания, се казва в новата Европейска стратегия за управление на убежището и миграцията за следващите 5 г. в частта ѝ за засилване на борба с незаконната миграция.

Тя бе представена днес от Европейската комисия. През юни влизат в сила нови процедури за граничен контрол. Ще се прилагат гранични процедури по новите правила на Пакта за миграцията и убежището, а също ще бъде задействана най-модерната цифрова система за гранично управление в света, съобщава общественото радио.

Целта на реформата е ЕС сам да определя кой идва и при какви условия, като закрилата за бягащите от война и репресии бъде съчетана с решителни мерки срещу злоупотреби и мрежи за нелегални мигранти.

Комисията залага още на засилване на ролята на агенцията за охрана на външните граници Фронтекс.