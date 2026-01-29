Пътни експерти с присъда за "заключения волан" при катастрофата със 7 загинали фенове в Румъния (СНИМКИ и ВИДЕО)

"През 34-те години, в които карам, никога не съм виждал нещо подобно", каза шокираният шофьор на камиона от инцидента

Ден след ужасната катастрофа в окръг Тимиш, при която загинаха седем души, а трима бяха ранени, един от оцелелите говори за причината за трагедията. "Воланът се е заключил при изпреварване заради системата за поддържане на лентата на движение", каза един от младите гръцки футболни фенове на ПАОК, приети в болница в Тимишоара.

"Труд news" припомня, че лекарят Димитрис Кукулас, който е бил с ранените от самото начало, разказа, че оцелелият е описал как при изпреварване воланът буквално се е заключил, което е довело до загуба на контрол на шофьора над микробуса.

Пострадалият ясно повтарял, че по време на изпреварването се е задействала система за подпомагане на превозното средство, която не е позволила на водача да го върне в пътя. Той убедено настоявал, че "воланът се е заключил и колата е отклонила" в рамките на няколко секунди. "Воланът се е заключил при изпреварване заради системата Lane Assist", обясни гръцкият доктор, който е бил с пострадалите. Според лекаря, пациентът му е бил в пълно съзнание и адекватен.

Системата за поддържане на лентата на движение "Line Assist" помага на автомобила да остане в лентата си. Камерите следят пътната маркировка и ако засекат, че автомобилът вече не е в рамките на маркировката на пътя, се намесва във волана, за да го върне в "правилната" позиция.

Гръцки експерти са убедени, че системата "Line Assist" не е причината за инцидента в Тимиш

След свидетелството на оцелелия в зверската катастрофа привърженик на ПАОК, няколко автомобилни експерти в Гърция прегледаха изображенията и дадоха категорична присъда: много малко вероятно е системата "Line Assist" да е причината за инцидента, което опровергава първата изказана хипотеза.

"Не е възможно воланът да е бил заключен по простата причина, че когато включим сигнала, системата Line Assist се деактивира. Следователно, тъй като сигналът вдясно е бил включен, ако по някаква причина е имало техническа грешка, специалистите ще я видят", каза Арис Зографос, президент на Гръцката асоциация на инструкторите по шофиране, според ertnews.gr .

"Дори и да не включа мигача, когато тази система е активирана, ако направя внезапна маневра, ще чуя звуково предупреждение. Първоначално ще се опита да ме върне в лентата ми, но в крайна сметка ще ми позволи да сменя лентата", каза още експертът Лукас Стергиу, цитиран и от Digi Sport.

Властите все още анализират случилото се, за да стигнат до заключение относно обстоятелствата, при които е възникнал инцидентът.

Микробусът, превозващ 10 души, всички привърженици на ПАОК, отборът, воден от Ръзван Луческу, се сблъска челно с камион след изпреварване и, необяснимо защо, остана в грешната страна на пътя.

След като изпревари камион, микробусът даде десен сигнал, знак, че иска да се върне в лентата си, но веднага даде ляв сигнал и остана от другата страна на пътя, докато не се блъсна силно в камиона, без да спре.

Разследващите открили наркотици и алкохол в микробуса, в който са се намирали гръцките граждани, съобщи вчера източник на Pro Tv. Освен това, кръвните изследвания на водача на микробуса показват, че 29-годишният мъж е консумирал забранени вещества.

Ден след трагедията се появи първата реакция на шофьора на камиона, полски гражданин: "Думите му са шокиращи", озаглавиха гърците материала си в gazzetta.gr .

"През 34-те години, в които карам камион, никога не съм виждал нещо подобно. Изминал съм над 1 000 000 километра и това е първият път, когато се сблъсквам с подобна ситуация", каза шофьорът, според гореспоменатата медия.

Гръцки фенове пътуваха до Франция, за да гледат мача от финалния кръг на Лига Европа между ПАОК и Лион в четвъртък, 29 януари. Солунският клуб се свърза с УЕФА и официално поиска мачът да бъде отложен. Отговорът дойде бързо и беше отрицателен.