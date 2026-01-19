Гърция ускорява предсрочното изплащане на дълговете си

В центъра на стратегията са оставащите 31,6 млрд. евро

Гърция предприема решителни стъпки за ускоряване на изплащането на публичния си дълг, стратегия, която укрепва доверието на пазарите и кредиторите, но намалява фискалната гъвкавост в страната.

Правителствени служители заявяват, че Гърция планира друго значително предсрочно изплащане през 2026 г., по-голямо от миналогодишното, което ще намали паричните резерви на държавата до около 30 млрд. евро до края на годината. Тези резерви, натрупани през годините на спасителните мерки като финансова предпазна мрежа, в момента възлизат на около 45 млрд. евро, след като достигнаха пик от около 40 млрд. евро в края на 2025 г., пише To Vima.

Решението следва първото емитиране на облигации от Гърция през 2026 г., което беше посрещнато с огромно търсене от страна на инвеститорите. Държавата набра 4 млрд. евро, покривайки приблизително половината от нуждите си от заемни средства за годината, докато офертите достигнаха впечатляващите 49,5 млрд. евро. Второто издаване на облигации се очаква през второто тримесечие, вероятно през април, което ще завърши финансовия план за годината.

По-големи погашения, по-ниски лихвени разходи

Наред с пазарното заемане, правителството подготвя друго предсрочно погасяване на двустранни заеми, което може да достигне 7 млрд. евро. Това би надхвърлило почти 5,3 млрд. евро, погасени предсрочно миналата година.

Официални представители заявяват, че целта е ясна: да се подобри още повече структурата на публичния дълг и да се гарантират спестявания, докато лихвените проценти в Европа се нормализират. Ако погасяването се извърши по-рано от планираното, вероятно много преди края на годината, държавата би могла да спести около 90 до 100 милиона евро от лихвени плащания.

В центъра на стратегията са оставащите 31,6 млрд. евро от първата спасителна програма, договорена по време на кризата. Според първоначалния график тези заеми трябваше да бъдат изплатени на тримесечни вноски между 2029 и 2041 г. Гърция сега се стреми да ги изплати изцяло до 2031 г.

Дългът се връща до нивата от преди кризата

Темпото на изплащане променя картината на дълга. Според бюджета за 2026 г. се очаква публичният дълг на Гърция да спадне с 7,7 % от БВП до 138,2 %, спрямо 145,9 % през 2025 г.

В номинално изражение се прогнозира, че общият държавен дълг ще намалее с 3,5 млрд. евро до 359,3 млрд. евро, спрямо приблизително 362,8 млрд. евро в края на 2025 г.

Това би поставило съотношението на дълга на Гърция на приблизително същото ниво, както преди страната да влезе в спасителните програми. През 2010 г., когато Гърция получи първия си международен спасителен пакет, публичният дълг беше 147,8% от БВП.

Символиката е важна. За страна, чиято икономика беше преобразувана от строги икономии, преструктурирания и години на ограничен достъп до пазара, връщането към нивата от преди кризата бележи повратна точка.

Пътят към 2029 г. и отвъд

Следващият важен еталон е спад под 100% от БВП, който сега се прогнозира за 2033 или 2034 г. Дори при консервативни предположения, анализите за устойчивостта на дълга остават благоприятни, включително сценарии, при които дългосрочният растеж се забавя до между 0,4% и 0,8%.

Гърция също очаква да загуби позицията си на най-задлъжнелата страна в еврозоната. Въз основа на най-новите прогнози на Международния валутен фонд се очаква страната да падне на второ място до 2029 г., след Италия.

Правителството е поставило и ясна политическа цел: да намали публичния дълг под 120% от БВП, по-конкретно до 119%, до края на същата година.

Планираното погасяване е част от по-дълга, обмислена стратегия, а не внезапна промяна. Гърция многократно е избирала предсрочно погасяване, за да елиминира дълговете с по-висока цена и да подобри доверието на инвеститорите.

Те включват погасяване на 2,7 млрд. евро към МВФ през март 2019 г., 2,65 млрд. евро през март 2021 г. и серия от погасявания през 2023 г., които кулминираха в пълното предсрочно погасяване на заемите от МВФ на обща стойност 1,86 млрд. евро. Те бяха последвани от предсрочно погасяване на двустранни заеми в размер на 5,29 млрд. евро през декември 2023 г. и тройна вноска на стойност 7,93 млрд. евро през декември 2024 г.

Към днешна дата Гърция е изплатила изцяло задълженията си към МВФ и вече е върнала 21,3 млрд. евро от първоначалните 52,9 млрд. евро двустранни заеми. Останалите 31,6 млрд. евро бяха планирани за постепенно погасяване от 2029 до 2041 г.

Като цяло, предсрочните погасявания позволиха на Гърция да ускори изплащането на 29 млрд. евро заеми и да елиминира 3,5 млрд. евро лихвени разходи до момента. Очаква се също така държавният бюджет да бъде облекчен с 1,6 млрд. евро лихвени плащания, които иначе биха започнали тази година и биха продължили в следващите години.