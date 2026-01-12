Гърция погва доходите от Airbnb и други краткосрочни наеми

Нерегистрирането на имот може да доведе до санкции, равни на 50% от годишния брутен приход

Доходите от краткосрочни наеми са подложени на засилен контрол, тъй като гръцките данъчни власти засилват проверките на имоти тип Airbnb преди подаването на данъчни декларации за тази година, съобщава To Vima.

Независимият орган за публични приходи (AADE) стартира обширни електронни кръстосани проверки, като съпоставя доходите, отчетени на цифрови платформи, с данните, декларирани от данъкоплатците. Собствениците и управителите на имоти имат срок до 28 февруари, за да финализират или коригират данните си в Регистъра на краткосрочните наеми, който определя облагаемия доход на всеки бенефициент.

Корекциите могат да се правят без санкции и без промяна на регистрационния номер на имота. Когато има множество бенефициенти, доходът трябва да се разпредели според съответните им дялове.

Неактуализирането на записите може да доведе до облагане с данък върху 100% от декларирания доход, дори ако данъкоплатецът не е единственият получател.

От 2026 г. минималните декларирани суми ще се изчисляват по системата за предполагаем доход, използвана за самонаетите лица, със ставки между 9% и 44%.

Неспазването на изискванията е свързано с големи глоби. Нерегистрирането на имот може да доведе до санкции, равни на 50% от годишния брутен доход, с минимална глоба от 5000 евро, която се увеличава рязко при повторни нарушения.

Неточните или липсващи декларации за краткосрочен престой се глобяват с двоен размер на наема, докато закъснелите подавания водят до административна санкция от 100 евро.

Санкции се налагат на управителя на имота или на собственика или носителя на правото на ползване, ако не е идентифициран управител трета страна.