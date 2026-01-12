Румънците стягат коланите: Доходите падат, разходите се увеличават

Доходите на румънците падат, докато разходите се увеличават, показва проучване, проведено от Националния статистически институт на Румъния и цитирано от Digi24. През третото тримесечие на миналата година, в периода, когато Румъния беше засегната от либерализацията на пазара на електроенергия и увеличението на ставките на ДДС, покупателната способност беше силно засегната, показва изследването.

Средният месечен доход е бил 9 420 леи (3600 български лева) на домакинство

Общият средномесечен доход на населението през третото тримесечие на 2025 г. е бил 9 420 леи (равняващи се на 3599,75 български лева - бел. ред. ) на домакинство и 3 789 леи (1447,92 лева) на човек, което е спад с 0,9% в сравнение с второто тримесечие на 2025 г., според данните, публикувани от Националния статистически институт (INS). В сравнение с третото тримесечие на предходната година общият средномесечен доход на домакинство се е увеличил с 14,1%, а този на човек - с 14,9%.

Общите средномесечни разходи на населението са били 8 079 леи на домакинство и 3 250 леи на човек, което представлява 85,8% от общия доход, което е с 36 леи повече в сравнение с предходното тримесечие. В сравнение с третото тримесечие на 2024 г. разходите са се увеличили с 15,2% на домакинство и с 16% на човек.

Средният месечен паричен доход през третото тримесечие на 2025 г. е бил 8 885 леи на месец на домакинство (3 574 леи на човек), което е спад с 0,5% в сравнение с второто тримесечие на 2025 г., а доходът в натура е бил 535 леи на месец на домакинство (215 леи на човек), което е спад с 6,8% в сравнение с второто тримесечие на 2025 г.

Заплатата, основният източник на доходи

Брутните заплати и другите плащания, свързани със заплати, са били 6 443 леи (2462,12 лева) на месец на домакинство и са формирали най-важния източник на общ доход (68,4% от общия доход на домакинствата, което е спад с 0,7 процентни пункта в сравнение с второто тримесечие на 2025 г.).

Парите на румънците отиват за храна и данъци През третото тримесечие на 2025 г. основните направления на разходите на домакинствата са потребление (парични разходи за потребление и еквивалентната стойност на потреблението за хора от собствени ресурси) в размер на 4898 леи на месец на домакинство (60,6%) и трансфери към публичната и частната администрация и към бюджетите за социално осигуряване под формата на данъци, вноски, такси и налози в размер на 2696 леи на домакинство (33,4%). Разходите, свързани с производството на домакинствата (парични разходи за производство и еквивалентната стойност на потреблението на фуражи от собствени ресурси), са били 126 леи на домакинство (1,5%) през третото тримесечие на 2025 г.