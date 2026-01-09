Румъния поиска допълнителни гаранции за земеделците в преговорите между ЕС и МЕРКОСУР

Министърът на земеделието на Румъния Флорин Барбу заяви в петък, че държавата ще продължи да защитава интересите на земеделските производители в рамките на европейските преговори по споразумението между ЕС и МЕРКОСУР и бъдещата Обща селскостопанска политика (ОСП).

"Поискахме от Брюксел допълнителни гаранции за нашите фермери и поддържането на справедлива обща селскостопанска политика, която би осигурила реална подкрепа на румънските ферми и села! Аз съм с румънските фермери и не подписах Меморандума, представен от Министерството на икономиката относно споразумението между ЕС и МЕРКОСУР", написа Флорин Барбу във "Фейсбук" в петък, предава Didi24.

Според министъра, Румъния е поискала от европейските комисари споразумението да гарантира спазване на стандарти, еквивалентни на приложимите за земеделските производители в ЕС.

"Също така предадох на европейските комисари, че е задължително споразумението да гарантира, че вносът от трети страни отговаря на стандарти, еквивалентни на приложимите за земеделските производители от ЕС, включително в областта на безопасността на храните, опазването на околната среда, употребата на пестициди или хуманното отношение към животните. Наше задължение е да гарантираме, че продуктите, влизащи на европейския пазар, отговарят на фитосанитарните и санитарно-ветеринарните стандарти, като ги тестваме в лабораториите на всяка държава членка", подчерта той.

Министърът на земеделието заяви също, че Румъния е поискала споразумението между ЕС и МЕРКОСУР да предвижда механизми за спиране в случай на превишаване на обема на вноса или засягане на цените.

"Поискахме също така споразумението между ЕС и МЕРКОСУР да предвижда възможност за спиране на действието му в случай, че обемът на вноса при преференциални условия надвиши средния за последните 3 години с 5% или в случай че цените са засегнати с повече от 5% в сравнение със средния за последните 3 години. В тази връзка всяка държава членка трябва да има възможността да лицензира икономически оператори, които извършват операции по внос и износ на селскостопански хранителни продукти", каза още министърът от Социалдемократическата партия на Румъния.

Що се отнася до бъдещата Обща селскостопанска политика, Румъния подкрепя запазването на отделна и справедлива рамка за земеделските производители.

"Що се отнася до бъдещата Обща селскостопанска политика, Румъния продължава да се противопоставя на интегрирането на ОСП в Единен план или Общ фонд. ОСП трябва да остане отделна политика, структурирана върху два стълба, способна да подкрепя доходите на земеделските производители и инвестициите, необходими за устойчиво и конкурентно земеделие. Продължавам да подкрепям доброволния характер на ограничаването на плащанията и прогресивния характер на плащанията, запазването на правилото N+3, опростяването на показателите за изпълнение и премахването на социалната обусловеност", заяви Барбу.

Министърът призова за прозрачност по отношение на бюджета на ОСП. "Поискахме също така от Европейската комисия да публикува бюджета за новата ОСП в официален документ, а не чрез писма и листовки, които нямат правна стойност. Поискахме оттеглянето на документа, публикуван през юни, относно Многогодишната финансова рамка след 2027 г., и публикуването на нов документ, съдържащ ясните суми, дължими на всяка държава членка", добави той.

Във връзка с Механизма за корекция на въглеродните емисии на границите (CBAM), Румъния поиска изключения или отсрочки за критични сектори.

"Относно CBAM - Механизъм за регулиране на въглеродните емисии на границите, поискахме изключване на торовете от прилагането или отлагане на прилагането на механизма за този сектор, до въвеждането в експлоатация на референтните и обществените системи, предвид тяхната съществена роля за осигуряване на производството и продоволствената сигурност", заключи Флорин Барбу.