В нощта на 9 януари руските въоръжени сили нанесоха пореден мощен комбиниран удар срещу Украйна. Този път основната част от атаката беше насочена към различни цели в Лвовска и Киевска области, както и в градовете Лвов и Киев. Това съобщи германският вестник Berliner Zeitung, който предостави някои подробности и описа впечатленията на европейците.

По данни на вестника Русия е използвала стотици безпилотни летателни апарати, повече от 10 балистични ракети „Искандер“, около 20 морски крилати ракети „Калибър“, както и най-новата си балистична ракета със среден обсег „Орешник“.

Според изданието ударът на „Орешник“ е бил регистриран в Лвовска област, в непосредствена близост до полската граница, което е предизвикало сериозно безпокойство сред европейските наблюдатели. Отбелязва се, че изборът на тази локация не е случаен.

В района се намира Билче-Волицко-Угерското газохранилище – най-голямото в Украйна и Европа, с капацитет над 17 млрд. куб. метра. То е разположено на около 70 км от границата с Полша и на по-малко от 800 км от Берлин, което според Berliner Zeitung представлява ясно послание към Европа и НАТО.

Изданието подчертава, че „Орешник“ развива хиперзвукова скорост, има обсег до 5500 км и на практика е изключително трудно да бъде прехваната от системите за противовъздушна отбрана. Ракетата разполага с шест самонасочващи се бойни глави, които могат да бъдат оборудвани както с конвенционален, така и с ядрен заряд.

Според оценката на германския вестник всички европейски столици и военни бази на НАТО попадат в обсега на „Орешник“, ако ракетата бъде изстреляна от територията на Русия или Беларус. Ударът в близост до границите на Алианса демонстрира ефективността на новото оръжие и уязвимостта на съществуващите системи за ПВО, пише изданието.

Междувременно украински и западни източници предупреждават, че руските Въздушно-космически сили се подготвят за изпитания на още три нови типа ракети на територията на Украйна. Според тези данни Русия разработва нови оръжия за своите стратегически и далекобойни ракетоносни бомбардировачи, като се очаква те да преминат бойни тестове.

Става въпрос за три високоточни ракети с въздушно изстрелване – Х-99, Х-БД-К и Х-МЦ, които могат да бъдат изпитани в реални бойни условия.

Х-99 представлява хиперзвукова стратегическа крилата ракета, изстрелвана от модернизирания свръхзвуков бомбардировач Ту-160М. Тя може да лети в атмосферата със скорост до 5,4 Маха (около 6600 км/ч), като маневрира активно, което значително затруднява нейното прехващане. Оперативният ѝ обсег достига 5500 км.

Х-МЦ е свръхзвукова противокорабна крилата ракета, предназначена за самолетите Ту-95МС, Ту-160 и Ту-22М3. Тя развива скорост до 4200 км/ч и има обсег около 900 км, като се разглежда като потенциален заместител на ракетата Х-22 „Буря“.

Х-БД-К, известна още като „Артикул 506“, е дозвукова крилата ракета „въздух–повърхност“ с голям обсег. Тя ще бъде използвана както от Ту-160М, така и от Ту-95МС и представлява развитие на стратегическата ракета Х-101. Максималната ѝ скорост е около 900 км/ч, а обсегът – до 3000 км. Първоначално разработена за проекта ПАК ДА, ракетата е включена и във въоръжението на съществуващите стратегически бомбардировачи в рамките на тяхната модернизация.