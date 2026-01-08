Цената на ваканционните жилища в Гърция продължава да расте

На островите в Егейско море средната цена вече достига 2778 евро/кв.м

Цените на ваканционните жилища са се увеличили значително между 2019 г. и 2025 г., главно поради чуждестранни купувачи, съобщава електронното издание на в. Kathimerini.

Въз основа на анализ на Spitogatos Insights, най-големите увеличения се наблюдават на Йонийските острови, като средната цена достига 2390 евро на квадратен метър, в сравнение с 1600 евро/кв.м през 2019 г., което е увеличение с 49,3%.

На островите в Егейско море средната цена вече достига 2778 евро/кв.м, в сравнение с 2000 евро/кв.м през 2019 г., като се е увеличила с 39% за седемгодишния период 2019-2025 г. Голямо увеличение, с 40,4%, се наблюдава и на Крит, като средната искана цена достига 2105 евро/кв.м, от 1500 евро/кв.м.

Най-силен интерес за покупка (според търсенията на ваканционни жилища) се наблюдава от САЩ, Великобритания, Германия, Холандия и Франция.

Въз основа на проучването, най-високите искани цени за ваканционни жилища са на Цикладите:

на Миконос през второто тримесечие на 2025 г. средната цена достига 7143 евро/кв.м, следван от Антипарос с 6391 евро/кв.м, Парос с 5000 евро/кв.м и Фолегандрос с 4951 евро/кв.м. За разлика от това, Санторини е по-ниско, с 4211 евро/кв.м. Най-ниската средна цена се наблюдава на Андрос с 2120 евро/кв.м.

На Йонийските острови Паксос е новата тенденция, със средна цена от 3509 евро/кв.м. Лефкада следва с 3269 евро/кв.м и Итака с 2353 евро/кв.м. На Корфу средната искана цена е ограничена до 2222 евро/кв.м.

Пазарът на островите Аргосароническа група също е интересен поради близостта им до Атика, като Хидра достига 6500 евро/кв.м, а Спецес 4106 евро/кв.м.

Подобно заключение беше регистрирано и в скорошно проучване на Elxis – At Home in Greece, която е специализирана в продажбите на ваканционни жилища на чуждестранни купувачи: През последните 12 месеца средната цена на новопостроена вила с градина и басейн се е увеличила с 10,2% през 2025 г., достигайки 4675 евро/кв.м, в сравнение с 4343 евро/кв.м. през 2024 г., 3 675 евро/кв.м през 2023 г. и 3 458 евро/кв.м през 2022 г. Следователно, като цяло между 2022 г. и 2025 г. цените са се увеличили с 35%, което е показател, който действа като магнит за все повече чуждестранни купувачи.