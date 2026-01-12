Голям скандал в Бундесвера: Неонацизъм и злоупотреби в елитен полк на германската армия

Голям скандал засегна Бундесвера. В специално парашутно поделение в Западна Германия десетки войници са разследвани за предполагаеми връзки с десен екстремизъм, инциденти със сексуален тормоз, насилие и употреба на наркотици, пише Mediafax.

Случаят, представен в края на годината от Frankfurter Allgemeine Zeitung, повдига въпроси относно дисциплината в армията и ефективността на механизмите за предотвратяване на радикализацията, пише Il Post.

Проверките са съсредоточени върху 26-и парашутен полк в Цвайбрюкен, считан за елитно подразделение в германската армия. От юни 2025 г. насам прокурорите, заедно с вътрешни структури на Бундесвера, са започнали разследвания, насочени към 55 войници от около 1700 души. Трима души вече са отстранени от служба, а други 16 могат да получат същата санкция.

Обвиненията включват използване на нацисткия поздрав, показване на символи и униформи от нацистката епоха, изразяване на екстремистки идеи и консумация на забранени вещества, съобщава още Il Post.

Сексуален тормоз и малтретиране

Отвъд идеологическия аспект, разследването разкрива враждебна среда за жените войници в поделението. Няколко от тях съобщават за повтарящи се случаи на тормоз. Докладват още за откровени сексуални коментари, снимки без съгласие в лични пространства и насилствени ритуали за "посвещение".

Разказите показват съществуването на система, в която насилственото поведение е било толерирано или сведено до минимум. Жертвите са избягвали да подават жалби от страх от репресии.

Според немската преса, в полка е действала организирана група с крайнодясна ориентация. Тя се е характеризирала с антисемитски дискурс и методи за сплашване.

Последните разследвания добавиха сериозни обвинения, като например разпространение на незаконни материали, притежание на изображения на малтретиране, физическа агресия между войници и насилствени намеси от страна на началниците.

Мащабът на разследването, с над 200 предполагаеми криминални деяния, доведе до смяната на командира на поделението.

Тревожен прецедент за Бундесвера

Скандалът в Цвайбрюкен е най-сериозният инцидент от този вид след частичното разпускане през 2020 г. на друго специално звено, инфилтрирано от екстремисти, което властите определиха като "нереформируемо".

Настоящата ситуация съживява обществените дискусии в Германия относно проникването на радикални идеологии в армията и забавената реакция на политически фактори, на фона на напрежението в сигурността в Европа.