Гърция отчита рекорден брой пенсионирани граждани

Заявленията за пенсиониране, подадени до Единната социалноосигурителна институция (EFKA), достигнаха исторически високи нива през 2025 г., потвърждавайки опасенията за масово напускане на работници от пазара на труда и ускоряване на застаряването на гръцкото население, пише електронното издание на в. Kathimerini.
Катимерини разбира, че от 1 януари до 31 декември 2025 г. са подадени общо 225 803 заявления за пенсиониране, което е рекорд от 2017 г., когато EFKA е създадена и започва да функционира.
Тази цифра дори надхвърля предишните рекорди, като например през 2021 г., когато са регистрирани 212 151 молби, и потвърждава прогнозите на експертите, че отливът ще остане интензивен поне до 2027 г., когато се очаква поколението на бейби бумърите да напусне пазара на труда. Това е поколението, състоящо се от родените между 1946 и 1964 г., което се характеризира със значително увеличение на ражданията, тъй като преживя икономически бум и големи социални промени и сега е на прага на пенсиониране, ако вече не се е пенсионирало.
През 2025 г., в допълнение към негативния рекорд с масовото напускане на осигурени лица от пазара на труда и влизането им в постоянно нарастващата група на пенсионерите, ЕФКА отбеляза и критичен успех: бяха издадени 236 637 нови пенсии, т.е. повече от подадените. Резултатът беше намаляване на броя на чакащите заявления, което засега предотвратява създаването на ново забавяне в системата.
Експертите по социално осигуряване са единодушни, че увеличеният поток от пенсионирания се дължи на три основни фактора: загриженост за промени в възрастовите ограничения, благоприятните разпоредби за наемане на пенсионери и страхът от евентуална нова намеса в системата.
Експертите предупреждават, че масовото напускане на работа, съчетано с демографското предизвикателство, може да не създаде очевиден проблем с устойчивостта в средносрочен план, но ще представлява основното предизвикателство за следващите години: Въпросът е дали системата за социално осигуряване ще бъде в състояние да поддържа тези темпове, без да натоварва прекомерно бюджета и без да се появят отново нерешени проблеми, които са тормозили хиляди осигурени лица в миналото.