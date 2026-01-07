Спасителната линия от 409 евро: как Гърция подпомага най-бедните пенсионери

Гърция се нуждае от двойна стратегия

Пенсионната система на Гърция се намира в нестабилно равновесие между незабавна социална защита и дългогодишни структурни недостатъци. Месечната помощ от 409 евро за възрастните граждани представлява временна спасителна линия за тези, които са изключени от пенсионните вноски, но също така разкрива ограниченията на фрагментираната политика. Най-новият преглед на Pissarides от декември 2025 г., инициатива на KEFiM, предоставя най-актуалната оценка на тези предизвикателства, като подчертава системната сложност, пропуските в покритието и рисковете за устойчивостта. Тази оценка е резултат от моето участие в частта на прегледа, посветена на пенсиите, и подчертава аспекти като спешната необходимост от свързване на краткосрочните мерки за облекчение с всеобхватни реформи, които да гарантират достойно и финансово устойчиво пенсиониране за всички гърци.

Възобновено внимание бе отделено на невъзмездното подпомагане на незастраховани възрастни жители, които получават месечна помощ от 409 евро, ако са на възраст над 67 години, отговарят на праговете за доход (4320 евро за самотни лица, 8640 евро за двойки) и спазват ограниченията за имущество. Въпреки че често се описва като нова инициатива, тази помощ се основава на член 93 от Закон 4387/2016, като настоящото ниво влиза в сила на 1 януари 2025 г. (Oikogeneia.gov.gr).

Това плащане има съществена функция за предотвратяване на бедността,

като гарантира, че уязвимите пенсионери не остават напълно без доходи.

Макар плащането от 409 евро в Гърция да включва някои австралийски принципи на проектиране, то е далеч от адекватност, мащаб и структурна подкрепа. Освен това, публичната пенсионна система на Гърция е сред най-скъпите в ОИСР, като разходите за пенсии за старост и за преживели лица достигат приблизително 16 % от БВП (ОИСР, 2025 г.). Това отразява зависимостта от системата на разпределение, широкото покритие и относително щедрите обезщетения в сравнение с вноските. За разлика от това, публичната пенсия за старост в Австралия представлява по-малко от 4 % от БВП, поради дизайна на системата: скромна социална мрежа, осигурена от правителството, допълнена от задължителни частни спестявания за пенсия (ОИСР, 2025 г.).

TEKA, гръцката схема с определени вноски, отговорна за пенсионните спестявания на гражданите, остава до голяма степен в нискорискови активи в Банката на Гърция, което отразява предпазливостта в ранния етап. Нейната настояща монополна структура ограничава конкуренцията, качеството на управлението и иновациите. Международният опит показва, че за стабилното функциониране на втория стълб са необходими множество доставчици, професионални съвети и независимо управление на активите. Реформата на TEKA би укрепила сигурността на пенсионирането, би намалила дългосрочния фискален натиск и би възстановила баланса на отговорностите между държавата и гражданите.

Неотдавнашната оценка на Комисията на Писаридис под егидата на KEFiM определя пенсионната реформа като централна за дългосрочната икономическа устойчивост на Гърция. Прегледът е ясен: краткосрочните интервенции не могат да заменят структурната реформа. Гърция се нуждае от двойна стратегия, тъй като краткосрочните мерки като плащането от 409 евро защитават уязвимите граждани днес.

Без това съгласуване временните спасителни мерки рискуват да се превърнат в постоянни временни решения, повтаряйки динамиката, която беше брутално разкрита по време на финансовата криза от 2009 г., когато неадекватната и фискално неустойчива пенсионна система усили макроикономическите дисбаланси, вместо да ги смекчи.

Месечната помощ от 409 евро е необходима краткосрочна мярка, но не е структурно решение. Както се подчертава в прегледа на Писаридис от декември 2025 г., пенсионната реформа е област, в която напредъкът е бавен, като Гърция трябва спешно да превърне временните интервенции в трайни реформи: да опрости администрацията, да реформира TEKA в посока управление с участието на множество доставчици, да укрепи професионалния и частния стълб и да съобрази отговорността на държавата с устойчиви макроикономически принципи. Едва тогава Гърция ще може да осигури достойни и устойчиви пенсионни резултати, като същевременно избегне фискалната нестабилност, която от десетилетия тормози системата ѝ.