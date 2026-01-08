Умишлено подпалиха най-голямата църква в Нови Сад (ВИДЕО)

Пожар е избухнал около 6:00 часа тази сутрин на страничния вход на катедралата „Името на Мария“ в центъра на сръбския град Нови Сад. Огънят е бил бързо овладян от екипи на пожарната, като по първоначална информация няма пострадали.

Според местни медии става дума за умишлен палеж. Нанесени са материални щети по страничните врати на храма, а в района все още се усеща миризма на сажди. Полицията е отцепила периметъра около катедралата и извършва оглед.

U toku noći podmetnut je požar u katoličkoj porti u centru Novog Sada. Zapaljena su vrata Crkve imena Marijinog, novosadskoj katedrali. Prema rečima župnika Atile Zelera, policija istražuje ko stoji iza paljevine. pic.twitter.com/d5MQEjCEVH — Autonomija Info (@autonomijandnv) January 8, 2026

Енорийският свещеник Атила Зелер заяви, че е научил за инцидента рано сутринта, когато е забелязал полицейски и пожарни автомобили пред храма. По думите му точният момент на възникване на пожара все още не е установен. Щетите са видими, но най-важното е, че няма жертви.

Гражданското движение „Браво“ определи пожара като престъпление, акт на омраза и пряка атака срещу религиозните свободи, сигурността и мирното съжителство в Нови Сад.

В своя позиция организацията заяви, че в продължение на години в обществото се насърчават разделения, стигматизация и публично заклеймяване, докато институциите мълчат или реагират избирателно. Според движението, когато екстремизмът се подхранва, а насилието се оправдава или премълчава, това води до посегателства срещу религиозни обекти и създаване на атмосфера на страх.

От „Браво“ настояват компетентните органи да проведат незабавно, пълно и прозрачно разследване, да идентифицират и подведат под отговорност извършителите.