Инфлацията продължава да изяжда доходите на гърците

Средната инфлация за 2025 г. е била близо до 3%

Гърция завърши 2025 г. с нарастваща инфлация, тъй като правителствените мерки се оказаха недостатъчни за овладяване на цените, които в най-добрия случай останаха стабилни на високи нива. Структурни проблеми на гръцкия пазар, съчетани с появата на нови вътрешни и международни двигатели на инфлационен натиск, стояха зад този резултат. В резултат на това, въпреки че средното годишно увеличение на индекса на потребителските цени през 2025 г. беше значително по-ниско, отколкото през периода 2022-2024 г., потребителите наблюдаваха постоянно високи цени в широк спектър от стоки и услуги, които изяждаха доходите им.

Определяща характеристика на 2025 г. беше появата на нов източник на увеличение на цените, този път в сектора на услугите, докато цените на храните не успяха да покажат желания спад, регистрирайки само забавяне на темпа си на растеж. Дори когато цените на някои основни хранителни продукти паднаха – като зехтина след масивния скок през 2024 г. – се появиха нови пикове, включително при говеждото месо, кафето и шоколада. Цените на енергията намаляха, но не достатъчно, за да компенсират тежестта върху домакинствата и бизнеса от резките увеличения през 2022 и 2023 г., пише електронното издание на в. Kathimerini.

Средната годишна промяна в националния индекс на потребителските цени е била 9,6% през 2022 г., 3,5% през 2023 г. и 2,7% през 2024 г. Според оценки на Евростат, хармонизираният темп на инфлация в Гърция се е повишил с 2,9% през декември 2025 г. в сравнение с декември 2024 г., в сравнение с 2,8% през ноември. Инфлацията в Гърция се е движила в обратна посока на тази в еврозоната, където се е забавила леко до 2% от 2,1%.

Въз основа на данни от декември, средната инфлация за 2025 г. е била близо до 3%, потвърждавайки ревизираните оценки на Банката на Гърция, която повиши прогнозата си до 3,1% от първоначалните 2,5%. Негативна изненада беше инфлацията на храните, която се покачи до 3,5% през декември – най-високото ниво за годината – от 2,7% през ноември, в сравнение с 2,6% в еврозоната. Цените на услугите отново се повишиха рязко, като се увеличиха с 4,5% на годишна база, докато цените на енергията останаха отрицателни. Ускорението на цените на храните дойде въпреки широко рекламираната правителствена инициатива за ограничаване на цените, която имаше ограничено въздействие.

В перспектива обаче както правителството, така и Банката на Гърция прогнозират забавяне на инфлацията през 2026 г., като целта им е съответно 2,2% и 2,6%.