ЕС се събира извънредно заради Гренландия

Председателят на Европейския съвет Антонио Коща обяви, че в идните дни ще бъде свикано извънредно заседание на държавните и правителствените ръководители на страните от ЕС във връзка със ситуацията около Гренландия.

Коща подчерта, че проведените от него консултации с европейските лидери са показали пълно единство по ключови въпроси – спазването на международното право, защитата на териториалната цялост и националния суверенитет, както и солидарност и подкрепа за Дания и Гренландия.

По думите му съществува и обща позиция относно значението на трансатлантическото партньорство за гарантиране на мира и сигурността в Арктика, особено в рамките на НАТО. Европейските лидери споделят и оценката, че евентуално налагане на мита би подкопало отношенията между ЕС и САЩ и би било несъвместимо със съществуващото търговско споразумение между двете страни.

Коща заяви още, че Европейският съюз е готов да се защити от всякаква форма на принуда, като същевременно остава отворен за конструктивен диалог със Съединените щати по въпроси от взаимен интерес.

„Предвид значението на последните събития и необходимостта от по-нататъшно съгласуване, реших да свикам извънредно заседание на Европейския съвет в следващите дни“, се казва в изявлението на председателя.