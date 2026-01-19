Тръмп: Време е да премахнем руската заплаха от Гренландия

"НАТО вече 20 години предупреждава Дания да направи нещо за защитата на арктическата територия от руска заплаха. За съжаление, Дания не прави нищо по въпроса. Това написа американският президент Доналд Тръмп в Truth social.

"Сега вече е време и това ще бъде свършено!" добави той.

Все още няма коментар от Копенхаген, но датският министър-председател Мете Фредериксен заяви, че Европа няма да се поддаде на изнудване. Изявлението ѝ беше направено по повод заплахата на Тръмп да наложи нови мита на страните, които се противопоставят на намерението му САЩ да придобие Гренландия.